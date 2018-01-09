Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Металлург» отыграл две шайбы в третьем периоде, но уступил «Словану»

Хоккей

В Братиславе местный «Слован» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе словацкого коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Юрай Микуш, Ник Эберт, Марек Слобода и Зак Бойчак. У «Металлурга» голы на свой счёт записали Войтек Вольски, Никита Бобряшов и Мэтт Эллисон.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 21:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 3
1:0, 3:1, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Микуш – 08:58 (5x5), 2:0 – Эберт (Гарбутт) – 26:36 (5x5), 2:1 – Вольски (Ли, Коварж) – 27:59 (5x4), 3:1 – Слобода (Эберт, Щербатов) – 28:21 (5x5), 4:1 – Бойчак (Микуш, Ржепик) – 37:21 (5x4), 4:2 – Бобряшов – 50:18 (5x5), 4:3 – Эллисон (Вольски, Мозякин) – 54:32 (5x4)
10 оставшихся интриг регулярного чемпионата КХЛ
Они существуют.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент