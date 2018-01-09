«Металлург» отыграл две шайбы в третьем периоде, но уступил «Словану»

В Братиславе местный «Слован» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В составе словацкого коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Юрай Микуш, Ник Эберт, Марек Слобода и Зак Бойчак. У «Металлурга» голы на свой счёт записали Войтек Вольски, Никита Бобряшов и Мэтт Эллисон.



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Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.