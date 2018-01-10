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«Виннипег» победил «Баффало», команды забросили 11 шайб на двоих

Хоккей

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

В составе «Виннипега» по дублю оформили Кайл Коннор и Николай Элерс, по одной шайбе забросили Патрик Лайне, Дастин Бафлин и Йоэль Армиа. За «Баффало» два гола забил Джек Айкел, ещё по одному — Райан О'Райлли и Джейсон Поменвиль. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 34 секунды.

Это шестая победа «Виннипега» в последних семи матчах. «Баффало» потерпел пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 7
1:2, 1:3, 2:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лайне (Уилер, Коннор) – 06:43 (5x4), 1:1 – Айкел (Окпосо, О'Райлли) – 14:51 (5x5), 1:2 – Бафлин (Перро, Энстрём) – 15:40 (5x5), 1:3 – Элерс (Перро, Моррисси) – 21:26 (5x5), 1:4 – Коннор (Уилер, Троуба) – 32:49 (5x5), 1:5 – Элерс (Майерс, Литтл) – 35:42 (5x4), 2:5 – О'Райлли (Айкел, Окпосо) – 38:42 (5x4), 2:6 – Коннор (Троуба) – 47:08 (5x5), 3:6 – Поменвиль (Сканделла, О'Райлли) – 48:31 (5x5), 4:6 – Айкел (Окпосо, Ристолайнен) – 54:53 (5x5), 4:7 – Армиа (Копп) – 58:55 (en)
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