«Виннипег» победил «Баффало», команды забросили 11 шайб на двоих

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

В составе «Виннипега» по дублю оформили Кайл Коннор и Николай Элерс, по одной шайбе забросили Патрик Лайне, Дастин Бафлин и Йоэль Армиа. За «Баффало» два гола забил Джек Айкел, ещё по одному — Райан О'Райлли и Джейсон Поменвиль. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 34 секунды.

Это шестая победа «Виннипега» в последних семи матчах. «Баффало» потерпел пятое поражение кряду.