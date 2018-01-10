Титов: решили, что Пережогину и Меньшикову лучше остаться в Омске

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов прокомментировал ситуацию с отсутствием защитника Виталия Меньшикова и нападающего Александра Пережогина в составе команды на матч с новосибирской «Сибирью», который начнётся завтра, 11 января, в 15:30 мск.

Пережогин и Меньшиков не поехали на выезд с «Авангардом» из-за решения тренера

«Ничего не произошло. Просто поездка „Авангарда“ состоит только из одного матча, к тому же в Новосибирске не будет тренировки, а состоится только предыгровая разминка. В этой связи тренерский штаб решил, что Пережогину, Меньшикову и Файзуллину лучше остаться в Омске и потренироваться, а на игру поедет состав, который будет принимать участие в матче.

Идёт нормальный процесс, продолжаю присматриваться к игрокам. Нужно проверить каждого игрока, чтобы понять их возможности перед плей-офф", — цитирует Титова пресс-служба клуба.

34-летний Пережогин в этом сезоне провёл 37 матчей и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6». 28-летний Меньшиков в 42 матчах сезона отметился 7 (2+5) баллами за результативность при показателе полезности «-1».