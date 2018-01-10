Зубов: пропустили два нелепых гола от «Спартака», но доработали и вытащили очки

Главный тренер “Сочи” Сергей Зубов подвёл итоги матча со “Спартаком”, в котором его команда победила в овертайме со счётом 3:2.

“Совру, если скажу, что мы не готовились к игре. Это очень важный матч для нас. Мы контролировали ход встречи. Пропустили два нелепых гола не по игре, но очень рад, что доработали и вытащили очки.

Что с Уэллманом? Мы мониторим ситуацию. У него небольшое сотрясение, но сегодня он тренировался.

Кого обыгрывать труднее — СКА или “Спартак”? Мы готовимся к каждой игре, и для нас нет разницы, где мы берём очки”, — передаёт слова Зубова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Видео второго пропущенного гола «Сочи» можно посмотреть на сайте КХЛ.