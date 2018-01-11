Объявлены полные составы команд на Матч звёзд НХЛ

НХЛ объявила список игроков на Матч звёзд, который состоится в Тампе 29 января.



Хозяин арены «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет представлен четырьмя игроками. Нападающий Никита Кучеров, защитник Виктор Хедман и вратарь Андрей Василевский вошли в команду Атлантического дивизиона. Они присоединились к форварду Стивену Стэмкосу, которого болельщики выбрали капитаном команды. Тренером этой команды станет наставник «Лайтнинг» Джон Купер.



Атлантический дивизион (в скобках — количество участий в Матче звёзд)

Александр Барков, н, «Флорида» (1)

Джек Айкел, н, «Баффало» (1)

Никита Кучеров, н, «Тампа» (2)

Брэд Маршан, н, «Бостон» (2)

Остон Мэттьюз, н, «Торонто» (2)

Стивен Стэмкос, н, «Тампа» (5) *

Майк Грин, з, «Детройт» (2)

Виктор Хедман, з, «Тампа» (2)

Эрик Карлссон, з, «Оттава» (5)

Кэри Прайс, в, «Монреаль» (6)

Андрей Василевский, в, «Тампа» (1)

Главный тренер: Джон Купер, «Тампа» (1).



Столичный дивизион

Джон Бэйли, н, «Айлендерс» (1)

Сидни Кросби, н, «Питтсбург» (3)

Клод Жиру, н, «Филадельфия» (5)

Тэйлор Холл, н, «Нью-Джерси» (3)

Александр Овечкин, н, «Вашингтон» (7) *

Джон Таварес, н, «Айлендерс» (5)

Ноа Ханифин, з, «Каролина» (1)

Сет Джонс, з, «Коламбус» (2)

Крис Летанг, з, «Питтсбург» (4)

Брэйден Холтби, в, «Вашингтон» (3)

Хенрик Лундквист, в, «Рейнджерс» (4)

Главный тренер: Барри Тротц, «Вашингтон» (3).



Центральный дивизион

Патрик Кейн, н, «Чикаго» (7)

Нэйтан Маккиннон, н, «Колорадо» (2)

Брэйден Шенн, н, «Сент-Луис» (1)

Тайлер Сегин, н, «Даллас» (5)

Эрик Стаал, н, «Миннесота» (5)

Блэйк Уилер, н, «Виннипег» (1)

Джон Клингберг, з, «Даллас» (1)

Алекс Пьетранджело, з, «Сент-Луис» (1)

Пи-Кей Суббан, з, «Нэшвилл» (3) *

Коннор Хеллебайк, в, «Виннипег» (1)

Пекка Ринне, в, «Нэшвилл» (2)

Главный тренер: Питер Лавиолетт, «Нэшвилл» (3).



Тихоокеанский дивизион

Брок Бёзер, н, «Ванкувер» (1)

Джонни Годро, н, «Калгари» (4)

Анже Копитар, н, «Лос-Анджелес» (4)

Коннор Макдэвид, н, «Эдмонтон» (2) *

Джеймс Нил, н, «Вегас» (3)

Рикард Ракелль, н, «Анахайм» (1)

Брент Бернс, з, «Сан-Хосе» (5)

Дрю Даути, з, «Лос-Анджелес» (4)

Оливер-Экман Ларссон, з, «Аризона» (2)

Марк-Андре Флёри, в, «Вегас» (3)

Джонатан Куик, в, «Лос-Анджелес» (3)

Главный тренер: Жерар Галлан, «Вегас» (2).



* — выбраны путём голосования болельщиков.

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