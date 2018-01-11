Вратарь «Барыса» Карлссон должен успеть получить гражданство Казахстана до ЧМ

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал возможное получение казахстанского гражданства несколькими иностранными хоккеистами.



«Хенрик Карлссон подал документы для получения казахстанского гражданства. У нас это сложная процедура, мы направо и налево гражданства не раздаём. Это указ президента. Он происходит в определённые сроки для иностранных граждан. Хенрик изъявил желание выступать за Казахстан, мы хотим его заиграть на чемпионате Казахстана, чтобы на ЧМ-2018 он выступал за сборную. Карлссон нам интересен, Кудрявцев тоже обнадёживает. Думаю, что через год он вырастет в надёжного вратаря. Изъявили желание получить гражданство Кори Тривино и Джордон Сауторн. По ним идёт обсуждение», — передаёт слова Шопобаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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