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Вратарь «Барыса» Карлссон должен успеть получить гражданство Казахстана до ЧМ

Хоккей

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал возможное получение казахстанского гражданства несколькими иностранными хоккеистами.

«Хенрик Карлссон подал документы для получения казахстанского гражданства. У нас это сложная процедура, мы направо и налево гражданства не раздаём. Это указ президента. Он происходит в определённые сроки для иностранных граждан. Хенрик изъявил желание выступать за Казахстан, мы хотим его заиграть на чемпионате Казахстана, чтобы на ЧМ-2018 он выступал за сборную. Карлссон нам интересен, Кудрявцев тоже обнадёживает. Думаю, что через год он вырастет в надёжного вратаря. Изъявили желание получить гражданство Кори Тривино и Джордон Сауторн. По ним идёт обсуждение», — передаёт слова Шопобаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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