Мамбеталиев: нескольким лидерам «Барыса» нужно поменять отношение к хоккею

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:3).



«Может быть, сказывается часовой пояс, но сегодня команда по движению сильно проигрывала сопернику. Соперник нас переиграл, перебегал. Старались отыграть более строго в обороне.



Конечно, забивать нужно. Лидеры не забивают. А при игре лидеров без голов команда не может выиграть. Сегодня даже пришлось посадить двух человек из первого звена, со второго – одного. Этим людям надо поменять отношение к хоккею. Тогда и будет игра, и другие ребята заиграют. Сегодня не было видно именно командной игры. Побеждает команда. Разрозненная команда была. Поэтому проиграли", — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» одолел «Барыс», впервые в сезоне выиграв 3 матча кряду