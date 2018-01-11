Юрзинов-мл.: состав у «Сибири» ограниченный, играли в три пятёрки из-за травм

Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2).



«Первые два периода было преимущество «Авангарда». Мы терпеливо защищались, гнули свою линию. Надеялись, что у нас будет момент для того, чтобы переломить ход матча. В третьем периоде мы этого добились. Ребята сумели забить нужные голы, а поддержка болельщиков сегодня – это было что-то! У нас был шестой полевой игрок. Сегодня был мало агрессии от нападающих, игры под воротами. Думаю, это связано с дальневосточным выездом. Тем более наш состав достаточно ограниченный. Нет возможности заменять большое количество игроков, хотя я ротацию особенно не практикую. Нам надо уметь играть разные игры, исходя из ситуации. Очень важно, что приехав из поездки, удалось победить. Даже так! Три очка для нас сейчас важнее всего.



Вызов Красикова на Матч звёзд – это почётно для игрока. Особенно для молодого. Это его должно подстегнуть. Для нас это не проблема. Не забывайте, что у нас есть и Салак. Я планирую его использовать. У нас два сильных вратаря. Всё это вопрос психологии. С молодыми игроками надо уметь работать.



Наумов получил серьёзную травму и выбыл на определённый срок. До этого травму получил Лукин. На Кубок Вызова уехал Морозов – это было немного неожиданно для нас. Мы играли в семь защитников, потом в шесть и в три пятёрки. Сигарёв почти готов играть, но мы будем смотреть по составу. Если он готов, это не значит, что он сразу должен играть. Мы будем смотреть по состоянию его и других ребят. Я на Андрея рассчитываю», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» забила 3 гола за 4 минуты, вырвав победу у «Авангарда»