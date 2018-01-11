Титов: когда «Сибирь» сравняла счёт, «Авангард» буквально встал и не играл

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4).



«Игра была интересная, первые два периода мы переигрывали «Сибирь», были активнее. Создали моменты, но не использовали их. Переломным моментом стал незасчитанный третий гол. Подумали, что так всё и закончится. А когда «Сибирь» сравняла – команда буквально встала и не играла. Я не увидел ни злости, ни желания. Видимо, сказался дальневосточный перелёт. Мы были в равных условиях, но «Сибири» повезло, что она играла дома. Зрители их гнали вперёд, а мы подсели.



Подвёл ли Щегольков? Я не делю команду. Проиграли все, в том числе и я, тренер. Мы посмотрим повтор, изучим момент. Я думаю, Щегольков сыграл нормально, но то, что мы перевели его в первое звено, его немного прибило.



Если что-то и произошло внутри «Авангарда», то меня на тот момент в команде не было. Когда пришёл в команду, то не увидел разношёрстности и каких-то группировок. Я считаю, что команда сплочённая и выходит на лёд единым целом», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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