Демидов: хотели порадовать болельщиков победой в дерби, тем более нужны очки

Защитник «Сибири» Николай Демидов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2).



«В начале слишком сильно прижались к воротам и немного неуверенно играли. В итоге вязли себя в руки и сумели отыграться. Заставили «Авангард» ошибаться, больше владели шайбой. Движения нам немного не хватало из-за дальневосточного вылета.



В случае с голом партнёры хорошо вывели меня на бросок, а Бергстрём вовремя закрыл видимость вратарю. Нам, защитникам, нужно помогать нападающим. Во всех играх. Даже просто набросами, не обязательно вперёд бегать.



Влияло на сегодняшний матч и то, что мы боремся за плей-офф, и то, что в двух предыдущих играх с «Авангардом» уступили. Хотели порадовать болельщиков, всё-таки это сибирское дерби. Ну и, конечно, нам очень сильно нужны очки», — сказал Демидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» забила 3 гола за 4 минуты, вырвав победу у «Авангарда»