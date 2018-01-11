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Демидов: хотели порадовать болельщиков победой в дерби, тем более нужны очки

Хоккей

Защитник «Сибири» Николай Демидов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2).

«В начале слишком сильно прижались к воротам и немного неуверенно играли. В итоге вязли себя в руки и сумели отыграться. Заставили «Авангард» ошибаться, больше владели шайбой. Движения нам немного не хватало из-за дальневосточного вылета.

В случае с голом партнёры хорошо вывели меня на бросок, а Бергстрём вовремя закрыл видимость вратарю. Нам, защитникам, нужно помогать нападающим. Во всех играх. Даже просто набросами, не обязательно вперёд бегать.

Влияло на сегодняшний матч и то, что мы боремся за плей-офф, и то, что в двух предыдущих играх с «Авангардом» уступили. Хотели порадовать болельщиков, всё-таки это сибирское дерби. Ну и, конечно, нам очень сильно нужны очки», — сказал Демидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» забила 3 гола за 4 минуты, вырвав победу у «Авангарда»
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