«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 1:5. Команда Владимира Крикунова выиграла только два из пяти последних матчей.



Единственный гол в составе команды Валерия Белова записал на свой счёт Никита Двуреченский. У «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Степан Хрипунов, Артём Гареев, Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Егор Миловзоров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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