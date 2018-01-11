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«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»

Хоккей

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 1:5. Команда Владимира Крикунова выиграла только два из пяти последних матчей.

Единственный гол в составе команды Валерия Белова записал на свой счёт Никита Двуреченский. У «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Степан Хрипунов, Артём Гареев, Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Егор Миловзоров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 5
0:3, 1:0, 0:2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Хрипунов (Голышев, Тимашов) – 01:53 (5x5), 0:2 – Гареев (Михнов) – 09:18 (5x5), 0:3 – Михнов (Гареев, Лямин) – 14:11 (5x5), 1:3 – Двуреченский (Семёнов, Выглазов) – 25:25 (5x5), 1:4 – Голышев (Трямкин, Василевский) – 44:32 (5x5), 1:5 – Миловзоров (Крикунов, Кучерявенко) – 55:15 (5x5)

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