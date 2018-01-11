Шестёркин: хотелось снова почувствовать игру, выйти на свой уровень

Вратарь СКА Игорь Шестёркин прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Любой матч хочется сыграть на ноль, не сказал бы, что это было суперпринципиально. Просто хотелось снова почувствовать свою игру, выйти на свой уровень. Когда много бросков, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ребята очень много ловили на себя, очень хорошо играли в чужой зоне, поэтому было мало атак. За это им очень благодарен. В целом выложились. Думаю, заслуженный результат.



Какие ожидания от Матча звёзд? Да мне, как обычно, забивать будут. В Астане буран, не страшно лететь? Если что, не полетим, ничего страшного. Не расстроюсь, побольше отдохнем зато», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Гол Херсли и «сухарь» Шестёркина помогли СКА обыграть «Локомотив»