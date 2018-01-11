И. Никитин: Капризову нужно вынести урок из безголевой серии и шагнуть дальше

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход матча с «Ладой» (3:0) а также отметил, что нужно сделать Кириллу Капризову, чтобы вновь начать забивать.



«В этой игре «Лада» не давала нам долго контролировать шайбу. Сегодня нас подтащил Юханссон, а мы забили свои моменты.



Капризов не забивает больше месяца? У всех случаются безголевые серии. Главное, из неё вынести уроки и шагнуть дальше», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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ЦСКА взял верх над «Ладой», продлив победную серию до восьми матчей