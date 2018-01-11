Аболс: останется ли «Лада» в КХЛ? Надежда всегда есть, как получится — не знаю

Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги матча с ЦСКА, в котором его подопечные проиграли со счётом 0:3.



«Если прошлой игрой я был недоволен, потому что с «Витязем» мы переоценили свои возможности, то сегодня ни в чём ребят не могу упрекнуть. Играли все 60 минут. У нас были хорошие моменты в первом и втором периодах, но голкипер соперника здорово с ними справился. Там, где ЦСКА создал моменты, мы выстояли и отбились, но два гола пропустили из-за того, что сами напортачили. У нас в этом сезоне очень конкурентоспособный состав, но это только на бумаге.



Есть ли планы задействовать молодых? Посмотрим. Хочется и того и другого. Задействовать молодых просто для того, чтобы задействовать… Журавлёв в этом сезоне неплохо сыграл в нескольких матчах, но сейчас он на Кубке вызова. Есть ли надежда на то, что клуб останется в КХЛ? Надежда всегда у всех есть, а как получится — не знаю», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

ЦСКА взял верх над «Ладой», продлив победную серию до восьми матчей