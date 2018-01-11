Вольски: горжусь вызовом в сборную Канады, не могу сдержать слёз счастья

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски прокомментировал вызов в сборную Канады на ОИ-2018.



«Год назад я лежал в больнице со сломанной шеей. Сегодня я горд и счастлив, что вызван в сборную Канады. Вспоминая картину лечения, я сейчас не могу не плакать. В основном это слёзы счастья, но также это эмоции от пройденных препятствий. Не мог себе представить такого ещё год назад. Хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку», — написал канадский хоккеист в своём «инстаграме».

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