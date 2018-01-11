Херсли: мой сильный бросок — одна из причин приглашения в СКА

Защитник СКА Патрик Херсли прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Очень тяжёлый матч. Если с эмоциональной точки зрения до плей-офф он не совсем дотягивал, то по содержанию игры — точно. Очень ровная игра и тяжёлое испытание для нас. В раздевалке я был в головном уборе, который дают лучшему игроку матча. Это традиция, и мне посчастливилось впервые с плей-офф прошлого сезона быть выбранным. Этот головной убор передаётся игроку, который больше всех сражался. Может, проявил себя ярче, забросил шайбу. Я очень рад, в следующий раз буду определять следующего игрока.

В эпизоде с забитым голом мы старались найти Вадима Шипачёва за воротами, нам это удалось. Последовала отличная передача, и, как мне показалось, шайба прошла под мышкой вратаря. «Локомотив» — просто очень хорошая команда, голкипер провёл очень хорошую игру. У них в целом игра в защите очень хорошо налажена, поэтому был равный матч. Мы создали не так много моментов, но забить удалось лишь однажды. Насчёт рекорда Рязанцева по силе броска… Я, конечно, обещать не могу, что побью. Насколько я знаю, он очень высок, сейчас не вспомню точное число. Это одна из причин, почему меня пригласили. Я постараюсь бросить помощнее», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.