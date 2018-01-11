В. Белов: «Витязю» нужно реализовывать, забивать, иначе просто не выиграть

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от игры с «Автомобилистом» (1:5).



«Мы знали, что у соперника пятая игра, а у нас было время подготовиться. Планировали активнее сыграть, используя этот момент. Но, к сожалению, тут же напропускали, провалили начало. Исполнителей больше оказалось у «Автомобилиста», они этот темп выдержали, нужно отдать должное.



Во втором периоде был момент, когда можно было ещё забить и выравнять ситуацию, но не смогли реализовать. И вратарь соперника сыграл очень хорошо, это тоже стоит отметить.



А после четвёртой шайбы было уже сложно, хотя старались. Было и движение, и желание сегодня. Нужно реализовывать, забивать, иначе просто не выиграть», — цитирует Белова официальный сайт клуба.

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»