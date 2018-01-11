Итоги дня в ВХЛ: 10-я подряд победа новокузнецкого «Металлурга»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя семь матчей.
Китайский «Чэн Тоу» потерпел пятое поражение подряд, уступив в овертайме ангарскому «Ермаку» — 2:3 ОТ.
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» на домашнем льду потерпел поражение от «Сокола» — 1:5.
ЦСК ВВС дома уступил учалинскому «Горняку» — 0:1.
В Воскресенске местный «Химик» проиграл новокузнецкому «Металлургу» — 2:3.
«Саров» одержал уверенную победу над «Челметом» — 3:0.
«Барс» в овертайме одолел «Южный Урал» — 3:2 ОТ.
«Дизель» дома не сумел обыграть «Спутник» — 2:4.
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