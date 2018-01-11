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Итоги дня в ВХЛ: 10-я подряд победа новокузнецкого «Металлурга»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя семь матчей.

Китайский «Чэн Тоу» потерпел пятое поражение подряд, уступив в овертайме ангарскому «Ермаку» — 2:3 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 13:30 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
2 : 3
0:1, 1:1, 1:0, 0:1
Ермак
Ангарск
0:1 – Пайор (Юшков) – 10:54 (5x4), 1:1 – Моисеев (Шевченко, Митрофанов) – 24:32 (5x5), 1:2 – Воробьёв (Карлин, Михайлов) – 27:27 (5x5), 2:2 – Елисеев (Швецов) – 42:13 (5x4), 2:3 – Михайлов (Коньков, Горбунов) – 62:38 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» на домашнем льду потерпел поражение от «Сокола» — 1:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1 : 5
0:0, 1:2, 0:3
Сокол
Красноярск
0:1 – Озолиньш (Андрющенко, Таталин) – 20:24 (5x4), 0:2 – Андрющенко (Андрюхов) – 26:49 (5x5), 1:2 – Дубровин (Мокин, Новожилов) – 30:07 (5x4), 1:3 – Андрющенко (Назаров, Таталин) – 47:32 (5x5), 1:4 – Гловацкий (Руденков) – 48:59 (5x5), 1:5 – Цыганов (Гловацкий, Руденков) – 53:03 (5x5)

ЦСК ВВС дома уступил учалинскому «Горняку» — 0:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Горняк
Учалы
0:1 – Муравьёв (Арсенюк, Кошелев) – 13:22 (5x5)

В Воскресенске местный «Химик» проиграл новокузнецкому «Металлургу» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Макаров (Крикуненко, Дюрягин) – 14:50 (5x5), 1:1 – Провольнев (Кляузов, Павлюков) – 19:14 (5x5), 1:2 – Шубин (Бутузов, Пархоменко) – 22:33 (5x5), 2:2 – Куваев (Провольнев, Шашков) – 25:43 (5x4), 2:3 – Чернов (Романцев, Медведев) – 32:09 (5x5)

«Саров» одержал уверенную победу над «Челметом» — 3:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 18:30 МСК
ХК Саров
Саров
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Медведев (Смолин) – 05:46 (5x5), 2:0 – Ильин (Шураков, Швалёв) – 16:10 (5x5), 3:0 – Шураков (Швалёв) – 36:26 (5x4)

«Барс» в овертайме одолел «Южный Урал» — 3:2 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
3 : 2
1:0, 0:1, 1:1, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Богатов (Емец, Кара) – 12:51 (5x5), 1:1 – Репин (Метлюк) – 34:50 (5x5), 2:1 – Савельев (Шинкаренко, Елисеев) – 43:19 (5x5), 2:2 – Репин (Чугуев, Дорофеев) – 56:16 (5x5), 3:2 – Марушев (Емец) – 64:53 (5x5)

«Дизель» дома не сумел обыграть «Спутник» — 2:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
2 : 4
2:1, 0:1, 0:2
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Третьяков (Волков, Мальцев) – 12:01 (5x5), 2:0 – Морозов – 13:35 (5x5), 2:1 – Чемерикин (Угольников, Лебедев) – 14:45 (5x5), 2:2 – Чемерикин – 22:19 (5x5), 2:3 – Василенков (Гайсин, Стулов) – 48:53 (5x5), 2:4 – Арефьев (Рябов) – 50:45 (5x5)
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