Кагарлицкий: не знаю, как можно объединить клубы и для чего вообще это

Капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал заявление Александра Медведева о возможности объединения клубов для сохранения хоккея в регионах.

КХЛ обсуждает возможность объединения клубов для сохранения хоккея в городах

«Заявление Медведева? Если честно, впервые об этом слышу. Я хочу, чтобы жила именно «Северсталь», а не объединение с какой-то другой командой. Я не знаю, как такое можно сделать и для чего вообще это. «Северсталь» — это команда, которой уже 60 лет, со своей традицией и историей. В КХЛ не так много команд с такой историей.



Да, у нас в последнее время не получалось выйти в плей-офф, но в клубе идёт перестройка, а для этого нужно время. Мы с игроками делаем всё, что от нас зависит. Мы хотим, чтобы «Северсталь» попала в восьмёрку. Мы не обладаем бюджетом, чтобы накупить игроков. У нас скромный бюджет, мы потихоньку создаём команду, которая сейчас идёт в зоне плей-офф. Не хотелось бы, чтобы «Северсталь» покидала КХЛ, потому что хоккей — единственное, что осталось в Череповце на высшем уровне. Для города, обычных работяг, хоккей — это отдушина», — приводит слова Кагарлицкого «Спорт Бизнес Online».