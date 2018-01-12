Дюклер — о переходе в «Чикаго»: я сам попросил обмен, «Аризона» не подходила мне

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Энтони Дюклер прокомментировал обмен из «Аризоны Койотс». Ожидается, что нападающий дебютирует в составе «ястребов» в игре с «Виннипег Джетс», которая начнётся в ночь на 13 января, в 4:30 мск.

«Чикаго» и «Аризона» совершили обмен с участием 4 игроков, Паник — в «Койотс»

«Я попросил обмен сам? Да, это правда. „Койотс“ не подходили для меня. Переход в „Чикаго“ открывает передо мной новые возможности», — приводит слова хоккеиста клубный корреспондент «Блэкхоукс» Чарли Румелиотис.

В этом сезоне 22-летний Дюклер принял участие в 33 матчах «Аризоны», в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.

В 2015 году в составе сборной Канады хоккеист стал чемпионом мира среди молодёжных команд. В матче за первое место канадская команда победила сборную России (5:4), а Дюклер открыл счёт в той игре, пробив Игоря Шестёркина.