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«Вашингтон» вырвал победу у «Каролины», Овечкин набрал 3 очка

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «столичных» отличились Ларс Эллер (8-я минута), Александр Овечкин (21), Бретт Коннолли (57) и Джей Бигл (60). Победный гол был забит менее чем за 2 секунды до финальной сирены. Овечкин также отдал 2 голевые передачи, записав на свой счёт 3 (1+2) очка. За «Каролину» шайбы забросили Джордан Стаал (4), Себастьян Ахо (29) и Джефф Скиннер (42).

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал 1 голевую передачу. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 56 секунд. Это шестая победа «Вашингтона» в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 4
1:1, 1:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Стаал (Уильямс, Ахо) – 03:20 (5x4), 1:1 – Эллер (Овечкин, Врана) – 07:25 (5x4), 1:2 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 20:28 (5x5), 2:2 – Ахо (Фолк, Стаал) – 28:50 (5x4), 3:2 – Скиннер (Стемпняк, Флёри) – 41:48 (5x5), 3:3 – Коннолли – 56:52 (5x5), 3:4 – Бигл (Бекстрём, Овечкин) – 59:58 (5x5)

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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