«Вашингтон» вырвал победу у «Каролины», Овечкин набрал 3 очка

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «столичных» отличились Ларс Эллер (8-я минута), Александр Овечкин (21), Бретт Коннолли (57) и Джей Бигл (60). Победный гол был забит менее чем за 2 секунды до финальной сирены. Овечкин также отдал 2 голевые передачи, записав на свой счёт 3 (1+2) очка. За «Каролину» шайбы забросили Джордан Стаал (4), Себастьян Ахо (29) и Джефф Скиннер (42).

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал 1 голевую передачу. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 56 секунд. Это шестая победа «Вашингтона» в последних семи матчах.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».