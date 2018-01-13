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Дубль Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

Хоккей

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Калгари» отличились Шон Монахан (22-я минута), Мэттью Ткачук (31), Джонни Годро (37) и Микаэль Баклунд (60). За «Флориду» оба гола забил Евгений Дадонов (21, 54).

Эта победа стала для «Флэймз» шестой подряд. «Пантерз» потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 4
0:0, 1:3, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Дадонов (Юбердо, Трочек) – 20:27 (5x4), 1:1 – Монахан (Хэмилтон, Джиордано) – 21:00 (5x5), 1:2 – Ткачук (Хэмоник, Баклунд) – 30:38 (5x5), 1:3 – Годро (Монахан, Баклунд) – 36:15 (5x4), 2:3 – Дадонов – 53:03 (5x5), 2:4 – Баклунд (Ткачук) – 59:14 (en)

Видео первого гола Дадонова можно посмотреть на странице «Флориды» в «Твиттере».

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