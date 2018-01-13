Дубль Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Калгари» отличились Шон Монахан (22-я минута), Мэттью Ткачук (31), Джонни Годро (37) и Микаэль Баклунд (60). За «Флориду» оба гола забил Евгений Дадонов (21, 54).

Эта победа стала для «Флэймз» шестой подряд. «Пантерз» потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Видео первого гола Дадонова можно посмотреть на странице «Флориды» в «Твиттере».