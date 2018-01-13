Бигл забил победный гол с передачи Овечкина за секунду до финальной сирены

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:3.



Победный гол забил Джей Бигл. За семь секунд до финальной сирены Александр Овечкин ворвался в зону атаки, оставил шайбу Никласу Бекстрёму, который сделал передачу на Бигла. Шайба пересекла линию ворот, когда на хронометре оставалось 1,3 секунды.

Овечкин в этом матче набрал 3 (1+2) очка.

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