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Бигл забил победный гол с передачи Овечкина за секунду до финальной сирены

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:3.

Победный гол забил Джей Бигл. За семь секунд до финальной сирены Александр Овечкин ворвался в зону атаки, оставил шайбу Никласу Бекстрёму, который сделал передачу на Бигла. Шайба пересекла линию ворот, когда на хронометре оставалось 1,3 секунды.

Овечкин в этом матче набрал 3 (1+2) очка.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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