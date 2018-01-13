«Чикаго» прервал победную серию «Виннипега»

«Чикаго Блэкхоукс» одержал непростую победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Чикаго» отличились Давид Кемпф (25-я минута) и Ян Рутта (37). За «Виннипег» гол забил Патрик Лайне (57). Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов пропустил очередной матч из-за травмы. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 58 секунд.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Виннипега».