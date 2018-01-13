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«Чикаго» прервал победную серию «Виннипега»

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» одержал непростую победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Чикаго» отличились Давид Кемпф (25-я минута) и Ян Рутта (37). За «Виннипег» гол забил Патрик Лайне (57). Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов пропустил очередной матч из-за травмы. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 58 секунд.

Это поражение прервало трёхматчевую победную серию «Виннипега».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 1
0:0, 2:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Кемпф (Мёрфи, Дебринкэт) – 24:51 (5x5), 2:0 – Рутта (Дюклер, Кемпф) – 36:25 (5x5), 2:1 – Лайне – 56:19 (5x5)
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