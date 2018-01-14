Салливан: у Малкина один из самых опасных бросков, и он всегда на него нацелен

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:1) прокомментировал игру Евгения Малкина. Россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче, а в последних трёх играх забил пять голов.



«Первое, что бросается в глаза – то, что он нацелен на бросок, а не ищет лишнюю передачу. Когда мы поставили его в звено с Хагелином и Хёрнквистом, я сказал, что ему надо больше бросать, потому что он самый опасный в этом звене. У него один из самых опасных бросков в хоккее. Он будет забивать, что в последнее время и происходит», — сказал Салливан на пресс-конференции.

Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»