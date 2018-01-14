Мамбеталиев: Миронова — первый помощник, без неё никуда

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» и главный тренер сборной дивизиона Чернышёва Галым Мамбеталиев прокомментировал атмосферу на Звёздном уик-энде КХЛ.

«Зашли, сказали ребятам, если хотим выиграть, нужно напрягаться, но в то же время играть в удовольствие. Получать наслаждение от игры. Две равные команды играли. Была б команда послабее, конечно, выиграли бы в основное время. Никого не могу отметить, у нас играет вся команда, все молодцы. Только единой командой можно выиграть. Также будем продолжать играть, поддерживать друг друга.

Желание победить, конечно же, есть. В качестве главного тренера ещё до конца себя не ощутил, настроение хорошее, весёлое и праздничное. Ответственность, что возглавляю дивизион, ощущаю. Полные трибуны повлияли на эмоциональное состояние. Спасибо болельщикам. Конечно, они знают игроков Барыса поддерживают, особенно их и команду в целом.

Дарья Миронова вообще везде первый помощник, без неё никуда», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.