Фазель: совсем не привык к такой погоде, как в Астане

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал завершившуюся в Астане Неделю звёзд КХЛ, сделав акцент на морозных условиях, которые установились в столице Казахстана.

«Думаю, что атмосфера была прекрасной. Болельщики всё хорошо восприняли. Благодарю Астану, что она всё организовала на таком уровне. Погода была очень интересной. Вчера было -29 градусов. Это та погода, к которой я совсем не привык. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех со Старым Новым годом», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.