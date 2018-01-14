Чернышенко: Хельсинки — только один из кандидатов на проведение Матча звёзд-2019

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко выступил с заявлением о месте проведения Матча звёзд лиги в 2019 году.

КХЛ выступила с заявлением о месте проведения следующего Матча звёзд

«Хельсинки — только один из кандидатов на проведение следующего Матча звёзд. Я бы не торопился. В мае мы объявим. Сейчас идёт отбор городов. Он чем-то похож на отбор кандидатов на проведение Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии. Самое важное — это совокупность факторов.

Астана победила очень серьёзных соперников. Главный фактор — зрительская поддержка. В следующем году мы не будем менять формат. Это будет Неделя звёзд хоккея, а не просто Матч звёзд», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.