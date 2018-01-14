Форвард «Монреаля» Дано выписан из больницы после попадания шайбы в голову

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филип Дано выписан из больницы и продолжит восстановление дома, информирует клубный инсайдер Арпон Басу.

В конце второго периода защитник «Бостона» Здено Хара нанёс бросок от синей линии, и шайба попала Дано в голову. Он упал и остался лежать на льду не двигаясь. В итоге его унесли с площадки на носилках, а Хара поддерживал его словами и проводил со льда.



После игры главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен сообщил, что Дано доставлен в больницу, он находится в сознании и может двигаться.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.