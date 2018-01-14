Гласс — об игре в НХЛ: такой шанс выпадает только раз в жизни

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Гласс поделился эмоциями от первого сезона в НХЛ.

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«Я уже говорил, что такой шанс выпадает только раз в жизни. В моём случае это произошло довольно поздно. Но я готов сделать всё, чтобы воспользоваться им в полной мере, хочу помочь команде, доказать, что на меня можно положиться», — цитирует вратаря русская версия официального сайта НХЛ.

В этом сезоне 32-летний Гласс дебютировал в лиге и одержал три победы в пяти матчах при проценте отражённых бросков 91,8.

Гласс известен по игре за «Барыс», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА, «Ладу» и минское «Динамо», в КХЛ он выступал с 2009 по 2016 год.