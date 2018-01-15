WHL: защитник Дмитрий Зайцев прошёл двух соперников и забил красивый гол

Защитник команды WHL «Муз Джо» Дмитрий Зайцев забил красивый гол в матче с «Медисин Хэт», который завершился со счётом 5:4.



Во втором периоде Зайцев подключился к атаке, подхватив шайбу на входе в зону, прошёл между двух соперников и забил красивый гол.

Видео гола Зайцева можно посмотреть также на канале «Муз Джо Уорриорз» в YouTube.



Справка «Чемпионата»



Дмитрий Зайцев, родился 18 января 1998 года в Тольятти.



Выступал за юношеские команды магнитогорского «Металлурга», а также провёл 11 матчей за «Стальных Лисов» в МХЛ в сезоне-2014/15, забив один гол.



С 2015 года выступает в Северной Америке. Сезон-2015/16 провёл за «Уилкс-Барре» в NAHL – одной из главных юниорских лиг США, в 53 матчах набрал 22 (7+15) очка в 74 минуты штрафа. В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрав 1 (0+1) очко.



С сезона-2016/17 играет в «Мус Джо». За это время провёл 110 игр и набрал 41 (6+35) очко при показателе полезности «+57».



В 2016 году задрафтован «Вашингтоном» в седьмом раунде под общим 207-м номером.