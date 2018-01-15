Яндач — о составе Чехии на ОИ-2018: Коварж не так заметен в КХЛ, но убедил нас

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал выбор состава на Олимпийские игры — 2018.



«Павел Францоуз и Доминик Фурх будут делить место первого-второго вратаря. Францоуз сидел в запасе „Трактора“ на старте чемпионата, но сумел показать себя позже. Капитаном будет Мартин Эрат — будем полагаться на его опыт и умение быть лидером.



В нынешнем сезоне не так заметен в КХЛ форвард Ян Коварж, но он убедил нас на Евротуре. Отличная форма у Милана Гуласа, также многого ждём от Доминика Кубалика, который дважды пропускал чемпионаты мира. Также есть Роман Червенка, обладающий отличным мастерством», — цитирует Яндача Hokej.cz.

15 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на ОИ-2018