Кросби: однажды хотели бросить Ягру шайбой в лоб, чтобы вернуть его игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о любви к шуткам среди хоккеистов.



«Шутить в „Питтсбурге“ всегда любили. Помню, мой приход в команду совпал с чёрной серией Яромира — он не мог забить на протяжении то ли 10, то ли 12 матчей. Ребята мне рассказали, что они перед этим на раскатке случайно попали Ягру шайбой в голову. И с тех пор у него как отрезало.



Среди игроков родилась такая несерьёзная версия: а давайте Ягру снова попадем шайбой в лоб, чтобы к нему вернулась игра? Яромир очень нервничал по этому поводу. Страшно было смотреть, как изводится человек. Кажется, у него начали появляться такие же мысли: может, правда, в этом всё дело? А ребята его подначивали: давай-давай, один бросок в голову — и ты снова супербомбардир!



Ягр колебался, а потом отказался: нет, вы так бросите, что идиотом можно стать или в больницу попасть до конца сезона. Потом Ягр заставил себя выкинуть дурные мысли, и его прорвало. Как видите, и вправду всё зависит от головы», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

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