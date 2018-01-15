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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: четвёртая подряд победа «Сарова»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошли два матча.

Хоккейный клуб «Саров» на домашней арене оказался сильнее учалинского «Горняка», встреча завершилась со счётом 4:2. Победа стала для «Сарова» четвёртой подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2018, понедельник. 18:30 МСК
ХК Саров
Саров
4 : 2
1:1, 3:0, 0:1
Горняк
Учалы
1:0 – Зюзякин (Курбатов) – 04:12 (5x5), 1:1 – Митякин (Антонов, Воропаев) – 11:56 (5x4), 2:1 – Горбунов (Тесленко, Грибов) – 25:37 (5x5), 3:1 – Коннов (Медведев, Вилков) – 30:25 (5x5), 4:1 – Коньков (Ильин) – 39:37 (4x5), 4:2 – Сетдиков (Пилипенко) – 52:19 (5x4)

Пензенский «Дизель» на родном льду одержал победу над «Южным Уралом» из Орска, матч закончился со счётом 4:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2018, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
4 : 2
0:0, 3:2, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Думбадзе (Тарасов) – 21:15 (5x5), 2:0 – Копытин (Харытинский, Акишин) – 21:38 (5x5), 3:0 – Морозов (Карпов) – 23:42 (5x5), 3:1 – Куликов (Фахрутдинов) – 27:42 (5x5), 3:2 – Куликов (Репин) – 33:34 (5x5), 4:2 – Морозов (Карпов, Капотов) – 43:00 (5x4)

В Молодёжной хоккейной лиге также прошло две игры.

«Атланты» в серии буллитов на домашнем льду взяли верх над «Тайфуном» со счётом 3:2 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2018, понедельник. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Силантьев (Морозов, Клепко) – 28:16 (5x5), 1:1 – Сгибнев (Тимофеев) – 38:09 (5x4), 1:2 – Александров (Тимофеев, Гончарук) – 48:50 (5x5), 2:2 – Морозов (Клепко) – 54:25 (5x5), 3:2 – Силантьев – 65:00 ( ПБ)

Череповецкий «Алмаз» одолел «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 4:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
4 : 2
1:0, 3:0, 0:2
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Заплатников (Марков) – 16:23 (5x5), 2:0 – Заплатников (Марков) – 32:17 (5x4), 3:0 – Зарубин (Заплатников, Фёдоров) – 36:40 (5x3), 4:0 – Грачёв (Данч, Колесников) – 37:51 (5x4), 4:1 – Стрижов (Свобода, Хуан) – 48:14 (5x5), 4:2 – Калейниковас – 56:25 (5x5)
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