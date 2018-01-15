Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: четвёртая подряд победа «Сарова»

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошли два матча.



Хоккейный клуб «Саров» на домашней арене оказался сильнее учалинского «Горняка», встреча завершилась со счётом 4:2. Победа стала для «Сарова» четвёртой подряд.

Пензенский «Дизель» на родном льду одержал победу над «Южным Уралом» из Орска, матч закончился со счётом 4:2.

В Молодёжной хоккейной лиге также прошло две игры.



«Атланты» в серии буллитов на домашнем льду взяли верх над «Тайфуном» со счётом 3:2 Б.

Череповецкий «Алмаз» одолел «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 4:2.