Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: четвёртая подряд победа «Сарова»

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошли два матча.
Хоккейный клуб «Саров» на домашней арене оказался сильнее учалинского «Горняка», встреча завершилась со счётом 4:2. Победа стала для «Сарова» четвёртой подряд.
Пензенский «Дизель» на родном льду одержал победу над «Южным Уралом» из Орска, матч закончился со счётом 4:2.
В Молодёжной хоккейной лиге также прошло две игры.
«Атланты» в серии буллитов на домашнем льду взяли верх над «Тайфуном» со счётом 3:2 Б.
Череповецкий «Алмаз» одолел «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 4:2.
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