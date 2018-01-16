НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось четыре матча.

Первой звездой стал капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, который оформил дубль в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ), в том числе забил победный гол в овертайме.



Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, который отразил 52 броска в игре с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ).



Замыкает тройку вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, который сделал 35 сейвов в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

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