Падакин – о новом контракте: буду показывать лучший хоккей — «Сочи» предложит

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин рассказал, что пока не думает о подписании нового контракта с клубом.



«Пока новостей нет. Сезон ещё не закончился, мы находимся на хорошей позиции, чтобы попасть в плей-офф. Сейчас все мысли об игре. Есть возможность перегнать «Торпедо», так что готовимся по максимуму, занять наиболее высокое место. Хочется не просто попасть в плей-офф и сразу вылететь, как было в предыдущие годы, а пройти там подальше. Мне всё нравится в клубе. Хорошая организация, шикарный тренерский штаб. Директор клуба Сергей Воропаев делает всё для команды, развивает её. Если буду показывать лучший хоккей, то ХК «Сочи» предложит новый контракт. Но пока об этом рано говорить», — сказал Падакин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Умирали с женой со смеху от шуток Назарова». Истории сочимена Падакина Самый звёздный игрок ХК «Сочи» дал откровенное интервью «Чемпионату».