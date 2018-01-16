«Адмирал» потерял шансы на плей-офф Кубка Гагарина

Новосибирская «Сибирь» сегодня, 16 января, одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 4:1. Таким образом, «Адмирал» из Владивостока потерял шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина—2018.



У команды из Владивостока сейчас 55 очков после 50 проведённых встреч, она занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.



Напомним, по ходу сезона из «Адмирала» ушли три главных тренера — Александр Андриевский, Фредрик Стиллман и Андрей Разин.



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«Дали на подпись договор, а не контракт». Разин — об уходе из «Адмирала» Первое интервью с тренером после неожиданного отъезда из Владивостока.