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«Адмирал» потерял шансы на плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» сегодня, 16 января, одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 4:1. Таким образом, «Адмирал» из Владивостока потерял шансы на попадание в плей-офф Кубка Гагарина—2018.

У команды из Владивостока сейчас 55 очков после 50 проведённых встреч, она занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.

Напомним, по ходу сезона из «Адмирала» ушли три главных тренера — Александр Андриевский, Фредрик Стиллман и Андрей Разин.

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