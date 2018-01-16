Торченюк: «Автомобилист» пока не думает, с кем бы хотел сыграть в плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Александр Торченюк подвёл итоги встречи с «Сибирью (1:4).



«Сегодня не забили свои моменты и плохо играли в атаке. Бросали мало. На результат повлияли все шайбы, которые пропустили. Ещё раз повторюсь, мы просто не забили свои моменты, нужно было грамотнее играть в атаке. Будем готовиться к следующему матчу и исправлять ошибки.



Мы пока не думаем, с кем бы хотелось сыграть в плей-офф, у нас регулярный чемпионат идёт, надо отыграть хорошо пять игр, а уже потом, в паузу, будем готовиться к плей-офф», — сказал Торченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

«Сибирь» обыграла «Автомобилист», одержав седьмую победу в 8 матчах