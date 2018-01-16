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«Барыс» уступил «Ладе» в овертайме, поражение стало девятым подряд

Хоккей

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду взяла верх над астанинским «Барысом» в овертайме, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Команда из Астаны потерпела девятое поражение подряд.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков. У «Барыса» голы на свой счёт записали Алексей Маклюков и Роман Старченко, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 3
2:1, 0:2, 1:0, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Маклюков – 03:52 (5x4), 1:1 – Зернов (Аляев) – 06:36 (5x5), 2:1 – Скороходов (Зернов, Белоусов) – 16:44 (5x5), 2:2 – Старченко – 31:20 (5x5), 2:3 – Старченко (Доус, Даллман) – 39:59 (5x4), 3:3 – Дженовей (Бочаров) – 53:11 (5x5), 4:3 – Мастрюков (Дженовей) – 60:48 (3x3)

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