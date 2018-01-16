«Барыс» уступил «Ладе» в овертайме, поражение стало девятым подряд

Тольяттинская «Лада» на домашнем льду взяла верх над астанинским «Барысом» в овертайме, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Команда из Астаны потерпела девятое поражение подряд.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Зернов, Игорь Скороходов, Чарльз Дженовей и Алексей Мастрюков. У «Барыса» голы на свой счёт записали Алексей Маклюков и Роман Старченко, оформивший дубль.

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