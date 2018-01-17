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«Сент-Луис» в овертайме вырвал победу у «Торонто»

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт лишь на 51-й минуте — за «Торонто» отличился Коннор Браун. «Сент-Луис» спасся от поражения за 57 секунд до сирены благодаря голу Александера Стина. Победу «Блюз» принёс точный бросок Винса Данна на второй минуте овертайма.

Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 20 и 16 минут соответственно. «Блюз» прервали свою серию из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 2
0:0, 0:0, 1:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Браун – 50:10 (4x5), 1:1 – Стин (Пьетранджело, Штястны) – 59:03 (6x5), 1:2 – Данн (Штястны) – 61:43 (3x3)
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