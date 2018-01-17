«Сент-Луис» в овертайме вырвал победу у «Торонто»

«Сент-Луис Блюз» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт лишь на 51-й минуте — за «Торонто» отличился Коннор Браун. «Сент-Луис» спасся от поражения за 57 секунд до сирены благодаря голу Александера Стина. Победу «Блюз» принёс точный бросок Винса Данна на второй минуте овертайма.

Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв провели на льду 20 и 16 минут соответственно. «Блюз» прервали свою серию из трёх поражений.