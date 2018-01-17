Форвард «Нэшвилла» Джохансен не смог продолжить игру после удара в голову

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу в матче с «Вегас Голден Найтс» со счётом 1:0.



На последней минуте второго периода нападающий «хищников» Райан Джохансен пропустил удар в голову от нападающего Уильяма Каррье, упал и долго не мог подняться. Он покинул площадку с помощью врача и ушёл в раздевалку. Каррье не был удалён за неправильный силовой приём.

Джохансен сыграл чуть более 14 минут и не набрал очков. В этом сезоне на его счету 26 (5+21) баллов за результативность в 40 матчах.

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