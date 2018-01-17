В. Ткачёв: Бурдасов хорошо понимает нас с Саюстовым, добавляем в каждом матче

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв прокомментировал победу над «Витязем» (4:1). В этой игре хоккеист отметился первой заброшенной шайбой за клуб.

«Салават Юлаев» — «Витязь»: Ткачёв забил первый гол за уфимский клуб

«Положительные эмоции, я очень хотел забить. Сегодня получилось так удачно. В принципе, надо в каждой игре брать больше ответственности на себя. Конечно, и перед болельщиками тоже старался, но нужно так стараться в каждом матче, и тогда всё будет хорошо. Болельщики здорово нас поддерживали, это наш шестой игрок. Спасибо, что пришли к нам на игру.

Мы с Саюстовым давно вместе играем, а Бурдасов хорошо нас понимает. С каждой игрой всё добавляем и добавляем", — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.