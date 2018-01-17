Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Алтай» прервал серию поражений из семи матчей

17 января в Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

«Челмет» на домашнем льду уступил «Торосу» — 1:3. Гости прервали серию поражений из трёх матчей.

«Спутник» проиграл «Молоту-Прикамье» со счётом 0:2.

В Молодёжной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей.

«Алтай» оказался сильнее «Спутника» — 3:2. Хозяева прервали серию поражений из семи матчей.

«СКА-Серебряные Львы» победили ХК «Рига» — 3:1.

«Стальные Лисы» на домашнему льду потерпели крупное поражение во встрече с «Ирбисом» со счётом 1:5.

«Реактор» на выезде в овертайме сломил сопротивление «Снежных Барсов» — 3:2 ОТ.

МХК «Спартак» взял реванш у МХК «Динамо» Москва — 4:1.

«Тюменский Легион» на своём льду проиграл «Кузнецким Медведям» со счётом 3:4.

«Мамонты Югры» взяли верх над «Сибирскими Снайперами» — 2:1.

«Ладья» на выезде победила «Сарматы» со счётом 2:1 ОТ.

МХК «Динамо» СПб в самом результативном матче победил «Капитан» — 5:4.

«СКА-1946» победил «Русских Витязей» со счётом 4:1.

«Крылья Советов» уступили «Красной Армии» — 2:3.