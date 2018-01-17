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Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Алтай» прервал серию поражений из семи матчей

Хоккей

17 января в Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

«Челмет» на домашнем льду уступил «Торосу» — 1:3. Гости прервали серию поражений из трёх матчей.

ВХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Торос
Нефтекамск
0:1 – Джиошвили (Платонов) – 17:42 (5x5), 0:2 – Черкасов (Голованов) – 25:59 (5x5), 1:2 – Подкорытов (Алексеев, Тридчиков) – 59:19 (5x5), 1:3 – Дубровский – 59:55 (en)

«Спутник» проиграл «Молоту-Прикамье» со счётом 0:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Ремов (Шайхулов) – 26:50 (5x5), 0:2 – Ремов (Абрамов) – 36:22 (4x5)

В Молодёжной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей.

«Алтай» оказался сильнее «Спутника» — 3:2. Хозяева прервали серию поражений из семи матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 14:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
3 : 2
2:1, 1:0, 0:1
Спутник
Альметьевск
1:0 – Шапошников (Назаренко, Гусейнов) – 02:24 (5x4), 2:0 – Гусейнов (Жеребкин) – 08:19 (5x5), 2:1 – Галимов (Ахметзянов) – 11:27 (5x5), 3:1 – Клавдиев (Рыжий, Гапонов) – 25:28 (5x5), 3:2 – Ахметзянов (Белохонов, Галимов) – 55:23 (5x4)

«СКА-Серебряные Львы» победили ХК «Рига» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
ХК Рига
Рига
1:0 – Куликов (Кныжов, Тюнеев) – 09:45 (5x4), 2:0 – Калмыков (Садретдинов, Глущенко) – 27:46 (5x4), 2:1 – Гегерис (Ворис) – 44:44 (5x5), 3:1 – Садретдинов – 59:54 (en)

«Стальные Лисы» на домашнему льду потерпели крупное поражение во встрече с «Ирбисом» со счётом 1:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 14:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
1 : 5
1:0, 0:1, 0:4
Ирбис
Казань
1:0 – Коновальчук (Антипин, Дубин) – 18:16 (5x5), 1:1 – Пьянов – 35:33 (5x5), 1:2 – Баин (Марушев, Тумченко) – 44:38 (5x5), 1:3 – Марушев (Баин, Ситдиков) – 47:12 (5x5), 1:4 – Баин (Тумченко) – 53:34 (5x5), 1:5 – Пьянов (Князев) – 59:46 (en)

«Реактор» на выезде в овертайме сломил сопротивление «Снежных Барсов» — 3:2 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
2 : 3
0:1, 0:0, 2:1, 0:1
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Шарифьянов (Гильманов, Тимиров) – 03:30 (5x5), 1:1 – Гатиятов (Сергеев, Мельников) – 40:50 (5x4), 2:1 – Мелихов (Ярошенко, Нероев) – 50:29 (5x4), 2:2 – Тимиров – 55:21 (5x5), 2:3 – Хафизов (Семёнов, Тимиров) – 63:59 (5x4)

МХК «Спартак» взял реванш у МХК «Динамо» Москва — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
МХК Динамо
Москва
1:0 – Леванов (Шалагин, Корчагин) – 14:16 (5x5), 2:0 – Круженков – 18:59 (5x5), 2:1 – Андреев (Панкратов, Прибыльский) – 21:02 (5x5), 3:1 – Шалагин (Корчагин) – 25:45 (5x5), 4:1 – Первов – 59:19 (en)

«Тюменский Легион» на своём льду проиграл «Кузнецким Медведям» со счётом 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
3 : 4
1:0, 1:2, 1:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Дзедаев (Яковлев, Цибин) – 14:16 (5x4), 2:0 – Чекмарёв (Воробьёв, Плёнкин) – 28:09 (5x5), 2:1 – Левашов (Жданов, Сизиков) – 28:23 (5x5), 2:2 – Левашов (Рубан, Сизиков) – 36:15 (5x4), 2:3 – Олендаренко (Сизиков, Рубан) – 52:21 (5x5), 2:4 – Шевченко (Лудцев, Зиновьев) – 52:56 (5x5), 3:4 – Плёнкин (Чекмарёв, Брютов) – 55:38 (5x4)

«Мамонты Югры» взяли верх над «Сибирскими Снайперами» — 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Шашков (Челбаев) – 03:16 (5x5), 1:1 – Беляев (Шэн) – 30:43 (5x5), 2:1 – Денисевич – 56:38 (5x5)

«Ладья» на выезде победила «Сарматы» со счётом 2:1 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Ладья
Тольятти
1:0 – Бардаков – 13:51 (5x5), 1:1 – Валиуллов (Быстров) – 38:21 (5x5), 1:2 – Сыромятников (Кухарев) – 62:35 (5x5)

МХК «Динамо» СПб в самом результативном матче победил «Капитан» — 5:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
5 : 4
1:0, 1:0, 3:4
Капитан
Ступино
1:0 – Ельшанский (Васильев) – 19:38 (5x4), 2:0 – Агалаков (Никулин) – 22:14 (5x5), 2:1 – Томи (Жилин, Постнов) – 40:42 (5x5), 3:1 – Хохлов (Никулин, Баранов) – 44:59 (5x5), 3:2 – Жилин (Постнов, Томи) – 45:27 (5x5), 4:2 – Назаревич (Васильев, Васин) – 46:06 (5x5), 5:2 – Сулима (Андреев, Назаревич) – 48:43 (5x5), 5:3 – Гараев (Русаков, Хоба) – 59:00 (5x4), 5:4 – Жилин (Постнов, Томи) – 59:31 (5x5)

«СКА-1946» победил «Русских Витязей» со счётом 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
4 : 1
1:0, 3:1, 0:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Шабаров (Холоденин, Калабушкин) – 10:09 (5x5), 1:1 – Чуйков – 24:27 (5x5), 2:1 – Царюк (Шабаров, Холоденин) – 26:56 (5x4), 3:1 – Шабаров (Царюк, Калабушкин) – 29:24 (5x3), 4:1 – Огирчук (Алтыбармакян, Кукштель) – 39:56 (5x5)

«Крылья Советов» уступили «Красной Армии» — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
Красная Армия
Москва
1:0 – Новосёлов (Алексеев) – 05:36 (5x5), 1:1 – Крашенинников (Мирошниченко) – 13:54 (5x5), 2:1 – Мешков (Кевлин, Каптелин) – 27:37 (5x4), 2:2 – Корбит – 32:38 (5x5), 2:3 – Крашенинников (Филин) – 33:48 (5x5)
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