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Первый гол Ержабека в НХЛ не помог «Монреалю» в матче с «Бостоном»

Хоккей

«Бостон Брюинз» на домашнем льду победил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1.

На 31-й секунде матча экс-защитник «Витязя» Якуб Ержабек вывел гостей вперёд, забросив свою первую шайбу в лиге. Однако в дальнейшем отличались только хозяева. По шайбе на свой счёт записали Давид Пастрняк (седьмая минута), Райан Спунер (23), Брэд Маршан (44) и Давид Крейчи (57), поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2018, четверг. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 1
1:1, 1:0, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Ержабек (Юдон, Байрон) – 00:31 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 06:50 (5x5), 2:1 – Спунер (Крейчи, Дебраск) – 22:37 (5x5), 3:1 – Маршан (Бержерон, Круг) – 43:40 (5x4), 4:1 – Крейчи (Бэйкс) – 56:46 (en)

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал. «Канадиенс» потерпели третье поражение кряду.

Видео гола чешского защитника можно посмотреть в «Твиттере».

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