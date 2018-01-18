Первый гол Ержабека в НХЛ не помог «Монреалю» в матче с «Бостоном»

«Бостон Брюинз» на домашнем льду победил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1.

На 31-й секунде матча экс-защитник «Витязя» Якуб Ержабек вывел гостей вперёд, забросив свою первую шайбу в лиге. Однако в дальнейшем отличались только хозяева. По шайбе на свой счёт записали Давид Пастрняк (седьмая минута), Райан Спунер (23), Брэд Маршан (44) и Давид Крейчи (57), поразивший пустые ворота.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал. «Канадиенс» потерпели третье поражение кряду.

Видео гола чешского защитника можно посмотреть в «Твиттере».

