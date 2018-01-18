Раск превзошёл достижение Василевского по серии матчей с очками в этом сезоне

«Бостон Брюинз» на домашнем льду победил «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:1.

Финский голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил 21 бросок и продлил серию клуба с набранными очками в матчах, в которых он защищал ворота «Бостона» до 15 игр. За этот отрезок финский вратарь сумел одержать 13 побед и потерпел два поражения в дополнительное время.

Прежнее лучшее достижение сезона принадлежало Андрею Василевскому и его клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» (13-0-1). Эта серия продолжалась с 9 октября по 16 ноября.