Голдобин: не исключаю варианта с КХЛ, но пока меня не звали

Нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин рассказал, что мог бы вернуться играть на родину.



«Трямкин и Бурмистров ушли из команды? У каждого свои причины. Я их не знаю, а если бы знал, то не сказал бы. Но обидно, что так теряем русских ребят. Дают мало игрового времени? Надо терпеть. Не думал ли поиграть в КХЛ? Не исключаю такого варианта. Но пока меня не звали.



Отношения с россиянами? Дружу почти со всеми, кроме тех, кто повзрослее. Например, Овечкин – я с ним просто незнаком. Он был только моим кумиром в детстве. Ну а так, Ваня Проворов, Барбашев, Мамин», — цитирует игрока «Советский спорт».

Грин — о Голдобине: надеемся, что он вернётся в «Ванкувер» более сильным игроком