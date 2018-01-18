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СКА — «Адмирал»: вратари по ошибке отправились на скамейку, Зубарев сделал сейв

Хоккей

В первом периоде матча петербургского СКА и дальневосточного «Адмирала» произошла уникальная ситуация. После свистка арбитра вратари обоих клубов уехали на скамейки, но игра продолжилась. Бросок игрока «Адмирала» с середины площадки пришлось отражать защитнику СКА Андрею Зубареву.

В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, команда Олега Знарка лидирует в счёте — 2:1.

Посмотреть видео интересного момента также можно на официальном сайте КХЛ.

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