СКА — «Адмирал»: вратари по ошибке отправились на скамейку, Зубарев сделал сейв

В первом периоде матча петербургского СКА и дальневосточного «Адмирала» произошла уникальная ситуация. После свистка арбитра вратари обоих клубов уехали на скамейки, но игра продолжилась. Бросок игрока «Адмирала» с середины площадки пришлось отражать защитнику СКА Андрею Зубареву.
В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, команда Олега Знарка лидирует в счёте — 2:1.
Посмотреть видео интересного момента также можно на официальном сайте КХЛ.
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