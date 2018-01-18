Гендиректор «Лады»: люди в полосатых майках решают судьбы тренеров КХЛ

Генеральный директор “Лады” Владимир Вдовин прокомментировал результат матча, в котором тольяттинцы уступили новосибирской “Сибири” со счётом 0:1



«Поздравляю гостей с победой и хочу честно сказать обоим тренерам, что ваша жизнь продолжается, но, к сожалению, люди в полосатых майках решают вашу судьбу. Удачи всем. Для лиги это будет большим показателем, и я готов заплатить штраф, который мне придёт. Удачи вам в следующем матче», — передаёт слова Вдовина корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Лады» в YouTube.