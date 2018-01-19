Савицкис — о 2 должностях Анкипанса: создалась команда, Гиртс, считаю, тренер

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис ответил на вопрос, какую из двух должностей в следующем сезоне сохранит Гиртс Анкипанс. В данный момент он является исполняющим обязанности главного тренера и генеральный менеджером «Динамо».

«Думаю, что под руководством Гиртса Анкипанса команда улучшила игру, фактически создалась команда. Мне очень часто нравится, как она играет. Молодые, может ещё чего-то не хватает. Но Гиртс, считаю, тренер.

Вернётся ли Сейейс? Он сейчас является моим советником, он в этой должности себя хорошо чувствует и имеет много полномочий и обязанностей. Думаю, на этом мы пока остановимся», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.