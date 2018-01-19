«Салават» обыграл ЦСКА и возглавил дивизион Чернышёва

«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 2:1.
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Даже ЦСКА не помешает планам команды Эркки Вестерлунда.
В первом периоде счёт в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев. За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков смог сократить отставание, но уфимцы удержали победный счёт.
Команда Эркки Вестерлунда набрала 83 очка в 52 матчах и возглавила дивизион Чернышёва, опередив «Авангард», в активе которого 81 балл в 52 встречах.
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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.