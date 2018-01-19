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«Салават» обыграл ЦСКА и возглавил дивизион Чернышёва

Хоккей

«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 2:1.

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Даже ЦСКА не помешает планам команды Эркки Вестерлунда.

В первом периоде счёт в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев. За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков смог сократить отставание, но уфимцы удержали победный счёт.

Команда Эркки Вестерлунда набрала 83 очка в 52 матчах и возглавила дивизион Чернышёва, опередив «Авангард», в активе которого 81 балл в 52 встречах.

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КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
ЦСКА
Москва
1:0 – Лисин (Арзамасцев, Зубов) – 11:46 (5x4), 2:0 – Зубов (Лисин, Фёдоров) – 34:29 (5x5), 2:1 – Науменков (Шумаков) – 54:07 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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