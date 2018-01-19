«Салават» обыграл ЦСКА и возглавил дивизион Чернышёва

«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 2:1.

«Салават» выйдет на второе место Востока. Прогнозы на игровой день КХЛ Даже ЦСКА не помешает планам команды Эркки Вестерлунда.

В первом периоде счёт в матче открыл Энвер Лисин, а во второй двадцатиминутке Илья Зубов удвоил преимущество хозяев. За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков смог сократить отставание, но уфимцы удержали победный счёт.



Команда Эркки Вестерлунда набрала 83 очка в 52 матчах и возглавила дивизион Чернышёва, опередив «Авангард», в активе которого 81 балл в 52 встречах.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.